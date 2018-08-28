Валанчюнас пропустит осенние матчи квалификации ЧМ-2019

Центровой «Торонто Рэпторс» Йонас Валанчюнас не примет участие в отборочных матчах чемпионата мира в составе сборной Литвы в сентябре, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Домантас Урбонис.

По словам баскетболиста, руководство его клуба попросило его пропустить игры отбора, чтобы он мог вернуться в расположение команды перед стартом тренировочного лагеря и подошёл к нему в хорошей форме.

Сборная Литвы во второй этап квалификации чемпионата мира вышла с показателем побед в 100%. В группе J прибалтийская сборная сыграет с соперниками из Италии, Хорватии и Голландии. Что касается непосредственно сентябрьских встреч, то 14 сентября Литва на выезде сыграет с хорватами, а 17 сентября примет на домашней арене голландцев.