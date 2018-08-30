Ещё
«РБ Лейпциг» выбил «Зарю» из Лиги Европы, забив победный гол в концовке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«РБ Лейпциг» выбил «Зарю» из Лиги Европы, забив победный гол в концовке 

Чемпионат.com + ещё 8 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы немецкий «РБ Лейпциг» принимал на своём поле луганскую «Зарю». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Тимо Вернер, Жан-Кевин Огустен и Эмиль Форсберг, который забил победный гол с пенальти на 90-й минуте. В составе украинской команды отличились Рафаэл Ратау и Артём Гордиенко.
В первом матче команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в групповой этап Лиги Европы, а «Заря» своё участие в турнире закончила.
Чемпионат.com: последние новости
Виноградов: рад, что выбрал именно «Спартак» Гандбол. Интервью с президентом федерации гандбола России Сергея Шишкарёва «Зенит» проведёт трансляцию ответного матча с «Мольде» на своём стадионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков снова донес на Россию
Губерниев напугал прогнозом после громкого скандала
Француженку оштрафовали за оголение на US Open
«Зенит» проиграл, но вышел в группу Лиги Европы4
В российском спорте разразился новый скандал
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение