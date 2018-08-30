«РБ Лейпциг» выбил «Зарю» из Лиги Европы, забив победный гол в концовке

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы немецкий «РБ Лейпциг» принимал на своём поле луганскую «Зарю». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 0:0. Таким образом, «РБ Лейпциг» вышел в групповой этап Лиги Европы, а «Заря» своё участие в турнире закончила.