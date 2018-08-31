Российские ватерполистки не смогли выйти в полуфинал юниорского ЧМ

В Белграде (Сербия) продолжается юниорский чемпионат мира по водному поло среди девушек не старше 19 лет. Российские ватерполистки в четвертьфинале уступили команде Греции со счётом 6:10. В составе сборной России самым результативным игроком стала Алёна Топычканова, забившая 2 гола. По разу отличились Анастасия Панфилова, Полина Попова , Дарья Чагочкина и Анна Кочетова

Сборная России продолжит соревнования 1 сентября в турнире за 5-8-е место. Первый соперник подопечных Сергея Маркоча определится позднее. Им станет проигравший в четвертьфинале Нидерланды — Австралия.

Водное поло. Юниорский чемпионат мира. Белград, Сербия Женщины. Плей-офф. Четвертьфинал

Греция — Россия — 10:6 (2:0, 4:2, 3:1, 1:3).