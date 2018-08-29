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Курсант университета МВД стал чемпионом мира среди студентов по футзалу
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Курсант университета МВД стал чемпионом мира среди студентов по футзалу 

Коньково 39 минут назад
Фото: Коньково
Сборная России по футзалу выиграла студенческий чемпионат мира. Итоговый счет финальной игры — 4:2 в нашу пользу. Два гола забил курсант факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Сергей Орлов.
Финал чемпионата мира по футзалу среди студентов, в котором встретились сборные России и Казахстана, прошел в Алматы. На протяжении всей игры наша команда контролировала ситуацию на площадке. В результате блестяще сыгранного матча сборная России выиграла чемпионат мира в пятый раз. Ранее мы становились чемпионами по футзалу в 1994, 2002, 2006, 2014 годах.
В России и русскоязычных странах футзал чаще всего называют мини-футболом.
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