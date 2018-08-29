Курсант университета МВД стал чемпионом мира среди студентов по футзалу

Финал чемпионата мира по футзалу среди студентов, в котором встретились сборные России и Казахстана, прошел в Алматы. На протяжении всей игры наша команда контролировала ситуацию на площадке. В результате блестяще сыгранного матча сборная России выиграла чемпионат мира в пятый раз. Ранее мы становились чемпионами по футзалу в 1994, 2002, 2006, 2014 годах.

В России и русскоязычных странах футзал чаще всего называют мини-футболом.