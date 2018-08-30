Ещё
«Зенит» уступил «Мольде» в ответном матче, но вышел в групповой этап Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» уступил «Мольде» в ответном матче, но вышел в групповой этап Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 26 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы норвежский «Мольде» принимал на своём поле российский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Акер» в Норвегии и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Питерская команда вышла вперёд в счёте благодаря голу полузащитника Далера Кузяева на 21-й минуте. Во втором тайме «Мольде» удалось переломить исход встречи и забить два гола. Забитые мячи на свой счёт записали Эйрик Хестад и Эрлинг Холанн, который отличились на 65-й и 76-й минутах соответственно.
В первом матче, который прошёл в Санкт-Петербурге 23 августа, «Зенит» обыграл «Мольде» со счётом 3:1. Таким образом, российская команда за счёт преимущества по разнице забитых и пропущенных мячей смогла пробиться в групповой этап турнира, а норвежцы из Лиги Европы вылетели.
Чемпионат.com: последние новости
«Мольде» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 Допинг в российском биатлоне – Слепцова, Устюгов. Почему их обвиняют Как Бекао и Бийол провели автограф-сессию — в фоторепортаже с ВЭБ Арены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков снова донес на Россию
Губерниев напугал прогнозом после громкого скандала
Француженку оштрафовали за оголение на US Open
«Зенит» проиграл, но вышел в группу Лиги Европы4
В российском спорте разразился новый скандал
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение