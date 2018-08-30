«Зенит» уступил «Мольде» в ответном матче, но вышел в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы норвежский «Мольде» принимал на своём поле российский «Зенит» . Встреча проходила на стадионе «Акер» в Норвегии и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Питерская команда вышла вперёд в счёте благодаря голу полузащитника Далера Кузяева на 21-й минуте. Во втором тайме «Мольде» удалось переломить исход встречи и забить два гола. Забитые мячи на свой счёт записали Эйрик Хестад и Эрлинг Холанн, который отличились на 65-й и 76-й минутах соответственно.

В первом матче, который прошёл в Санкт-Петербурге 23 августа, «Зенит» обыграл «Мольде» со счётом 3:1. Таким образом, российская команда за счёт преимущества по разнице забитых и пропущенных мячей смогла пробиться в групповой этап турнира, а норвежцы из Лиги Европы вылетели.