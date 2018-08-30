Ещё
В ФК «Балтика» рассказали о перспективах матча с «Шальке 04»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ФК «Балтика» рассказали о перспективах матча с «Шальке 04» 

Клопс.Ru 50 минут назад
В футбольном клубе «Балтика» не отказываются от идеи проведения матча с одним из лидеров немецкого футбола — «Шальке 04». Об этом журналистам рассказал генеральный директор калининградской команды Теймураз Лепсая.
"Единственное время, когда можно провести такой матч — это март. Провести товарищескую игру клубам ФНЛ и Бундеслиги сложно из-за несинхронизированных календарей чемпионатов. Но мы находимся с ними в контакте и сейчас ищем «окна» для этой игры. Ведь если и проводить такую встречу, то играть команды должны в оптимальных составах, пусть и без представителей сборных команд, но это не должны быть игроки молодёжного состава", — отметил Лепсая.
Игра «Балтики» с «Шальке 04» должна была стать первой на построенном к чемпионату мира стадионе «Калининград». Однако из-за переноса открытия арен ЧМ-2018 встреча не состоялась.
Клопс.Ru: последние новости
Лепсая: Игры "Балтики" не будут бесплатными FIFA запретила Чичериной выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 Сборная России по футболу поднялась на 21 пункт в рейтинге ФИФА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российском спорте разразился новый скандал7
Француженку оштрафовали за оголение на US Open1
Устюгов прокомментировал новый скандал с допингом2
Олимпийский чемпион предсказал день позора для России
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута18
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение