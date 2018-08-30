В ФК «Балтика» рассказали о перспективах матча с «Шальке 04»

В футбольном клубе «Балтика» не отказываются от идеи проведения матча с одним из лидеров немецкого футбола — «Шальке 04». Об этом журналистам рассказал генеральный директор калининградской команды Теймураз Лепсая

"Единственное время, когда можно провести такой матч — это март. Провести товарищескую игру клубам ФНЛ и Бундеслиги сложно из-за несинхронизированных календарей чемпионатов. Но мы находимся с ними в контакте и сейчас ищем «окна» для этой игры. Ведь если и проводить такую встречу, то играть команды должны в оптимальных составах, пусть и без представителей сборных команд, но это не должны быть игроки молодёжного состава", — отметил Лепсая.

Игра «Балтики» с «Шальке 04» должна была стать первой на построенном к чемпионату мира стадионе «Калининград». Однако из-за переноса открытия арен ЧМ-2018 встреча не состоялась.