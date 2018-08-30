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Россияне завоевали бронзу ЧЕ по стрельбе из лука в миксте
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Россияне завоевали бронзу ЧЕ по стрельбе из лука в миксте 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россияне Инна Степанова и Арсалан Балданов выиграли бронзовые медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из классического лука на чемпионате Европы в Легнице (Польша). В полуфинале россияне уступили команде Франции со счётом 0-6, а в матче за бронзу в противостоянии за бронзу оказались сильнее сборной Турции — 5-3. В финале французы встретятся с итальянцами.
Мужская сборная России в составе Виталия Попова, Арсалана Балданова и Галсана Базаржапова вышла в финал командных соревнований в стрельбе из классического лука, где поборется за золото с итальянцами. Женская сборная России в стрельбе из классического лука, за которую выступали Инна Степанова, Ксения Перова и Анна Балсунова, заняла четвёртое место, уступив в сражении за бронзу немкам.
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