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Российские футболистки разгромили сборную Казахстана в матче отбора ЧМ-2019
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Российские футболистки разгромили сборную Казахстана в матче отбора ЧМ-2019 

ТАСС 48 минут назад
ТАСС, 30 августа. Женская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Казахстана со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Матч прошел в Москве на «Сапсан-Арене».
Забитыми мячами отметились Марина Федорова (4-я минута) и Надежда Смирнова (44, 56).
В турнирной таблице группы 1 сборная России занимает третье место, набрав 10 очков. Россиянки ранее потеряли шансы на выход в основную стадию чемпионата мира. Команда Казахстана с тремя очками идет пятой.
В заключительном матче отборочного турнира сборная России 4 сентября примет команду Боснии и Герцеговины.
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