Российские футболистки разгромили сборную Казахстана в матче отбора ЧМ-2019

ТАСС , 30 августа. Женская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Казахстана со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Матч прошел в Москве на «Сапсан-Арене».

В турнирной таблице группы 1 сборная России занимает третье место, набрав 10 очков. Россиянки ранее потеряли шансы на выход в основную стадию чемпионата мира. Команда Казахстана с тремя очками идет пятой.

В заключительном матче отборочного турнира сборная России 4 сентября примет команду Боснии и Герцеговины.