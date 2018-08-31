Назван состав мужской сборной России по регби-7 для подготовки к 4-му этапу чемпионата Европы 

28 августа мужская сборная России по регби-7 в УТЦ «Новогорск» начала подготовку к четвертому этапу чемпионата Европы, который пройдет 8–9 сентября в Польше. Главный тренер команды Андрей Сорокин вызвал на сбор 14 игроков, сообщает пресс-служба Федерации регби России. Из-за травм не смогут помочь команде Илья Бабаев («ВВА-Подмосковье») и Юрий Гостюжев («Кубань»).
Состав мужской сборной России по регби-7 на сбор в Новогорске: Герман Давыдов (ВВА-Подмосковье), Виталий Живатов (ВВА-Подмосковье), Патрис Пеки (ВВА-Подмосковье), Владислав Созонов (ВВА-Подмосковье), Сергей Янюшкин (ВВА-Подмосковье), Владимир Аксенов (Кубань), Алексей Капалин (Кубань), Владислав Лазаренко (Кубань), Владимир Остроушко (Кубань), Роман Рощин (Кубань), Игорь Галиновский (Красный Яр), Иван Овчинников (Красный Яр), Дмитрий Сухин (Красный Яр), Рамиль Гайсин (Енисей-СТМ)
На четвертом этапе чемпионата Европы в Польше сборная России сыграет в группе В вместе со сборными Уэльса, Германии и Польши.