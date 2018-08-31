Игрок «Стяуа» перехватил записку, которую передал тренер «Рапида» (видео)

Форвард «Стяуа» Раул Русеску стал героем курьезного эпизода ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Рапидом» (2:1) на Национальном стадионе в Бухаресте.

30-летний нападающий перехватил записку, которую тренер «Рапида» передал через других игроков капитану команды Штефану Швабу . Что произошло дальше осталось за кадром телекартинки.

Впрочем, «Стяуа» не помогло то, что команде удалось сорвать сопернику планы. Несмотря на победу, в групповой этап Лиги Европы прошел «Рапид», победивший в домашнем матче в Вене со счетом 3:1.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 31 августа в Монако. Начало — 14:00 (мск).