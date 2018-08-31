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Игрок «Стяуа» перехватил записку, которую передал тренер «Рапида» (видео)
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Игрок «Стяуа» перехватил записку, которую передал тренер «Рапида» (видео) 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Форвард «Стяуа» Раул Русеску стал героем курьезного эпизода ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Рапидом» (2:1) на Национальном стадионе в Бухаресте.
30-летний нападающий перехватил записку, которую тренер «Рапида» передал через других игроков капитану команды Штефану Швабу. Что произошло дальше осталось за кадром телекартинки.
Впрочем, «Стяуа» не помогло то, что команде удалось сорвать сопернику планы. Несмотря на победу, в групповой этап Лиги Европы прошел «Рапид», победивший в домашнем матче в Вене со счетом 3:1.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 31 августа в Монако. Начало — 14:00 (мск).
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