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Итоги жеребьёвки Лиги Европы—2018/2019 для «Спартака»
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Итоги жеребьёвки Лиги Европы—2018/2019 для «Спартака» 

Чемпионат.com + ещё 19 1 час назад
В пятницу, 31 августа, в Монако, проходит жеребьёвка группового раунда Лиги Европы, по итогам которой определились соперники «Спартака». Перед жеребьёвкой 48 клубов были распределены по четырём корзинам согласно нынешнему рейтингу УЕФА. Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на групповом этапе и, согласно решению исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины были разведены по разным группам. В итоге московская команда сыграет в одной группе с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс». Матчи группового раунда запланированы на 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября и 13 декабря.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки Лиги Европы.
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