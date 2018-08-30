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«Копенгаген» обыграл «Аталанту» по пенальти и вышел в групповой этап Лиги Европы
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«Копенгаген» обыграл «Аталанту» по пенальти и вышел в групповой этап Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 13 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» принимал на своём поле итальянскую «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев в серии пенальти.
Команды не смогли поразить ворота друг друга по итогам первого и ответного матчей, а также завершили со счётом 0:0 дополнительное время. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Копенгагена» (4:3), которые получили путёвку в групповой этап Лиги Европы. «Аталанта» своё участие в турнире закончила.
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