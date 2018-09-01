«Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России, обыграв «Спартак»

Напомним, что в минувшем сезоне чеховский клуб сделал хет-трик, став победителем Суперлиги, а также выиграв Суперкубок и Кубок России.

Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. Чехов

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 22:21 (13:9).