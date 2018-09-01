«Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России, обыграв «Спартак» 

«Чеховские медведи» выиграли Суперкубок России по гандболу среди мужских команд. В матче за почётный трофей подмосковная команда на своей площадке с минимальным преимуществом одолела московский «Спартак», выиграв со счётом 22:21. По 4 гола в составе хозяев площадки забили Кирилл Котов и Александр Котов, по 3 раза отличились Дмитрий Санталов и Сергей Марк Косоротов. В составе «Спартака» самым результативным стал Александр Деревень, записавший на свой счёт 6 мячей. 4 раза отличился Евгений Цахариас.
Напомним, что в минувшем сезоне чеховский клуб сделал хет-трик, став победителем Суперлиги, а также выиграв Суперкубок и Кубок России.
Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. Чехов
«Чеховские медведи» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 22:21 (13:9).