Юные российские футболисты с победы стартовали на мемориале Гранаткина 

В Санкт-Петербурге начался футбольный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, в котором участвуют юношеские сборные. В первом матче сборная России с результатом 2:1 победила сверстников из Молдавии.
Выступающая в группе В юношеская сборная России проводила первый матч с командой Молдавии. Молдавская команда вышла вперед на 27 минуте после удара Александра Осипова. Но на 47 минуте Гамид Агаларов сравнял счет, а на 73 минуте защитник Александр Михайлов принес россиянам первую победу. В другом матче сборная Литвы с результатом 1:0 выиграла у команды Армении.
Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев дал оценку встрече. «Не совсем удачно попали в игру, пропустили быстрый гол. Не могу сказать, что он был логичным, но надо отдать должное сопернику, который на этом отрезке превзошел нас в мотивации и концентрации. Молдавия — очень организованная команда. Пять их защитников играли очень надежно. Вскрывать такую оборону всегда сложно. Рад, что ребята смогли справиться с эмоциями. Мы поговорили с ними в перерыве — они вышли на второй тайм заряженными и показали свою игру. В конце добыли заслуженную победу», — приводит слова Гордеева РИА Новости.