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Гурбан Гурбанов: «Рад, что „Карабах“ сыграет с „Арсеналом“ и „Спортингом“
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Гурбан Гурбанов: «Рад, что „Карабах“ сыграет с „Арсеналом“ и „Спортингом“ 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Его команда сыграет в группе Е с «Арсеналом», «Спортингом» и «Ворсклой».
— Мы попали в трудную и интересную группу. С одной стороны, я рад, что сыграем с такими известными и опытными клубами, как «Арсенал» и «Спортинг». В прошлом году в групповом этапе Лиги чемпионов мы провели тяжелые матчи с сильными соперниками. Наши болельщики получили удовольствие от тех игр, а некоторые завершились нежелательным образом для нас. И на сей раз наши фанаты будут ждать с нетерпением матчи, а мы постараемся оправдать их доверие. В этой группе все матчи будут трудными.
20 сентября «Карабах» стартует в групповом турнире выездным матчем против «Спортинга».
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