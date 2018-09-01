Гурбан Гурбанов: «Рад, что „Карабах“ сыграет с „Арсеналом“ и „Спортингом“

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Его команда сыграет в группе Е с «Арсеналом», «Спортингом» и «Ворсклой».

— Мы попали в трудную и интересную группу. С одной стороны, я рад, что сыграем с такими известными и опытными клубами, как «Арсенал» и «Спортинг». В прошлом году в групповом этапе Лиги чемпионов мы провели тяжелые матчи с сильными соперниками. Наши болельщики получили удовольствие от тех игр, а некоторые завершились нежелательным образом для нас. И на сей раз наши фанаты будут ждать с нетерпением матчи, а мы постараемся оправдать их доверие. В этой группе все матчи будут трудными.

20 сентября «Карабах» стартует в групповом турнире выездным матчем против «Спортинга».