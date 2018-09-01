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В Будённовске прошел предсезонный гандбольный турнир памяти Виктора Лаврова
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В Будённовске прошел предсезонный гандбольный турнир памяти Виктора Лаврова 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шесть коллективов отечественной мужской суперлиги собрал в Будённовске первый турнир по гандболу памяти заслуженного тренера России Виктора Лаврова, трагически погибшего год назад в автокатастрофе.
Фаворитами считались любимцы местной публики из ставропольского клуба «Динамо-Виктор» и краснодарские «скифы». Собственно, эти два южных коллектива в итоге и получили «золото» и «серебро». Очную ставку, которая по идее должна была стать схваткой за титул, организаторы запланировали на последний день. Но к этому моменту уже было понятно, что главный приз уедет в Краснодар. «Скифы» до встречи с хозяевами площадки отпраздновали четыре победы подряд — и досрочно стали победителями соревнований.
А вот «аборигены» по ходу состязаний на прикумском паркете дважды оступились. В стартовых поединках они ожидаемо взяли верх над «Пермскими медведями» (23:21) и соперниками из «СГАУ-Саратов» (29:26), но затем отдали виктории астраханским динамовцам (22:24) и визитёрам из волгоградского «Каустика» (28:35). В заключительном противостоянии воспитанники Сергея Клёнова испортили настроение «скифам», сломив их сопротивление — 25:16.
Этот триумф позволил «викторианцам» заслужить «серебро», а бронзовый комплект достался саратовским «аграриям».
«Турнир памяти Виктора Георгиевича Лаврова стал большим спортивным праздником, будем надеяться, что эти соревнования станут традиционными, — отметил министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков. — Матчи выдались зрелищными, результативными, были отмечены и неожиданные результаты. Турнир подарил любителям спорта много приятных эмоций и стал хорошей проверкой для клубов, которым уже через несколько дней стартовать в чемпионате страны.
В первом поединке национального первенства «викторианцы» шестого сентября в Буденновске сразятся с действующими чемпионами страны — «Чеховскими медведями».
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