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9 игроков «Ростова» вызваны в сборные. Из них четверо — в сборную Исландии
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9 игроков «Ростова» вызваны в сборные. Из них четверо — в сборную Исландии 

Спорт-Экспресс 3 минуты назад
Девять футболистов «Ростова» получили вызовы в сборные на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт клуба. Алексей Ионов попал в сборную России на игру Лиги наций против Турции (7 сентября) и товарищеский матч против Чехии (10 сентября).
В молодежную сборную России на игру отборочного турнира чемпионата Европы против Сербии (11 сентября) вызваны Александр Зуев и Аяз Гулиев.
Капитан «Ростова» Александр Гацкан вызван в сборную Молдавии на матчи Лиги наций против Люксембурга (8 сентября) и Белоруссии (11 сентября).
Элдор Шомуродов попал в сборную Узбекистана на товарищеские встречи с Сирией (6 сентября) и Ирана (11 сентября).
Сразу четыре футболиста вызваны в сборную Исландии на матчи с Лиги наций со Швейцарией (8 сентября) и Бельгией (11 сентября). В их число вошли Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон и Видар Кьяртанссон.
Ближайший матч после перерыва на игры сборной «Ростов» проведет против «Урала» 16 сентября.
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