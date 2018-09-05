Россиянки одержали четвёртую победу кряду на чемпионате Европы U19

Сборная России среди девушек не старше 19 лет в четвёртом туре группового этапа чемпионата Европы в Албании разгромила команду Словакии со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала Татьяна Кадочкина, набравшая 18 очков.

Подопечные Александра Карикова одержали четвёртую победу кряду. Ранее россиянки победили сборные Сербии, Франции и Турции. В заключительном туре в четверг, 6 сентября, сборная России встретится с командой Германии.

Сборная России гарантировала себе первое место в группе II. Полуфиналы пойдут в субботу, 8 сентября, а финал и матч за третье место запланированы на воскресенье.

Девушки. Чемпионат Европы U19. Тирана, Албания Группа D. 4-й тур Словакия — Россия — 0:3 (19:25, 12:25, 12:25).