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Россиянки одержали четвёртую победу кряду на чемпионате Европы U19
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Россиянки одержали четвёртую победу кряду на чемпионате Европы U19 

Чемпионат.com + ещё 13 16 часов назад
Фото: Медиа-центр
Сборная России среди девушек не старше 19 лет в четвёртом туре группового этапа чемпионата Европы в Албании разгромила команду Словакии со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала Татьяна Кадочкина, набравшая 18 очков.
Подопечные Александра Карикова одержали четвёртую победу кряду. Ранее россиянки победили сборные Сербии, Франции и Турции. В заключительном туре в четверг, 6 сентября, сборная России встретится с командой Германии.
Сборная России гарантировала себе первое место в группе II. Полуфиналы пойдут в субботу, 8 сентября, а финал и матч за третье место запланированы на воскресенье.
Девушки. Чемпионат Европы U19. Тирана, Албания Группа D. 4-й тур  Словакия — Россия — 0:3 (19:25, 12:25, 12:25).
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