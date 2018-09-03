Сборная России по футболу провела первую тренировку после домашнего чемпионата мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. / ТАСС /. Первое после завершения чемпионата мира тренировочное занятие сборной России по футболу состоялось в понедельник на подмосковной базе «Новогорск». В тренировке приняли участие все 25 футболистов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Национальная команда во главе со Станиславом Черчесовым начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии. Все футболисты занимались в общей группе, учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья каждого игрока.

По сравнению с чемпионатом мира состав сборной претерпел существенные изменения. Вратарь Игорь Акинфеев , выступающий за ЦСКА, пропустит предстоящие игры из-за планового осмотра колена, его коллега по амплуа Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия) на сбор не вызван. Заменить Акинфеева и Габулова призваны Маринато Гильерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо").

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В ближайших матчах сборная России не сможет рассчитывать на свою главную звезду, перешедшего из ЦСКА в «Монако» Александра Головина, получившего травму лодыжки перед стартом сезона во Франции. Его бывший партнер по ЦСКА Алан Дзагоев также не сможет помочь национальной команде, игрок продолжает восстановление после повреждения икроножной мышцы.