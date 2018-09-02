Владимир Орсаг: Матч с «Магниткой» стал прекрасным уроком

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг — о поражении от «Металлурга» (1:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Прежде всего хочу поздравить команду хозяев, хочу поздравить Криса Ли с такой красивой церемонией поднятия майки под своды Арены.

А по игре — хороший матч, тем более для начала чемпионата. Первые 10 минут мы играли хорошо, но затем «Металлург» показал все свое мастерство, они использовали свои шансы и повели в три шайбы.

Во втором периоде мы вновь хорошо провели 10 минут, нейтрализовали два большинства, имели несколько шансов забить самим и вернутся в игру, но вновь «Металлург» воплотил свои возможности в гол.

Затем по большому счету все стало понятно. Я рад, что наши ребята все равно продолжили бороться старались сыграть жестко и до конца, они заслужили заброшенную шайбу.

Мы играли против отличной команды. Мы молодая и не настолько опытная команда, так что для нас этот матч стал прекрасным уроком. Мы играли до конца, у нас были свои хорошие отрезки, но соперник был очень хорош.