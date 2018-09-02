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Владимир Орсаг: Матч с «Магниткой» стал прекрасным уроком
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Владимир Орсаг: Матч с «Магниткой» стал прекрасным уроком 

Советский спорт 29 минут назад
Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг — о поражении от «Металлурга» (1:5) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Прежде всего хочу поздравить команду хозяев, хочу поздравить Криса Ли с такой красивой церемонией поднятия майки под своды Арены.
А по игре — хороший матч, тем более для начала чемпионата. Первые 10 минут мы играли хорошо, но затем «Металлург» показал все свое мастерство, они использовали свои шансы и повели в три шайбы.
Во втором периоде мы вновь хорошо провели 10 минут, нейтрализовали два большинства, имели несколько шансов забить самим и вернутся в игру, но вновь «Металлург» воплотил свои возможности в гол.
Затем по большому счету все стало понятно. Я рад, что наши ребята все равно продолжили бороться старались сыграть жестко и до конца, они заслужили заброшенную шайбу.
Мы играли против отличной команды. Мы молодая и не настолько опытная команда, так что для нас этот матч стал прекрасным уроком. Мы играли до конца, у нас были свои хорошие отрезки, но соперник был очень хорош.
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