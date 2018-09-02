«Лада» и «Ставрополье» с побед стартовали в ЧР по гандболу 

Двумя матчами стартовал чемпионат России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Тольяттинская «Лада» в гостях нанесла поражение звенигородской «Звезде» со счётом 28:26. По 9 мячей в составе «Лады» забили Дарья Дмитриева и Екатерина Гайдук. У хозяек площадки 14 раз отличилась Валерия Ганичева. Голкипер «Звезды» Серафима Тиханова отразила 38% бросков.
Ранее «Ставрополье» обыграло ижевский «Университет» со счётом 30:23. В составе ставропольской команды 9 голов записала на свой счёт Екатерина Королёва. У гостей столь же результативна была Анастасия Портягина.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
«Звезда» (Звенигород) — «Лада» (Тольятти) — 26:28 (10:14).
«Ставрополье» (Ставрополь) — Университет» (Ижевск) — 30:23 (16:12).