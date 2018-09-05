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Турцию и Россию на Лиге наций обслужат португальские рефери
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Турцию и Россию на Лиге наций обслужат португальские рефери 

Газета.Ru + ещё 27 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны имена судейской бригады, которая будет обслуживать матч Лиги наций между Турцией и Россией, сообщает Sport24.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным судьей назначен португалец Артур Диаш. Ассистентами арбитра будут его соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительными ассистентами рефери назначены португальцы Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру, резервным арбитром — Бруну Родригеш.
Матч Турция — Россия состоится на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне 7 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил значимость матчей Лиги нации.
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