Семь представительниц клуба «РГУТИС‐Подмосковье» стали чемпионками Европы по регби‐7

В Казани пошел II этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. Сборная России, в составе которой семь подмосковных спортсменок, в пятый раз подряд стала чемпионом континента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной России из 12-ти игроков семеро представляли «РГУТИС-Подмосковье»: Арина Быстрова, Анна Гаврилюк, Яна Данилова, Марина Кукина, Дарья Норицина, Кристина Середина, Дарья Шестакова.

На групповом этапе российская команда без проблем выиграла у сборных Португалии (36:0), Шотландии (47:0) и Уэльса (41:5). В четвертьфинале не менее легко была обыграна итальянская команда — 37:0. В полуфинале россиянки не дали шансов полячкам — 39:0, а в финальном матче сборная Франции смогла ответить лишь одной попыткой — 34:5.

Таким образом, сборная России выиграла все матчи в Казани с разницей +224. Третьей и четвертой по результативности в составе сборной России стали представительницы РГУТИСа Дарья Норицына — 45 очков (9 попыток) и Дарья Шестакова — 40 очков (8 попыток).

Победа, одержанная в финале над француженками, позволила подопечным Андрея Кузина опередить их по итогам двух этапов. У обеих команд по 38 очков, но за счет более крупной победы в личных встречах лучшей стала российская сборная. Третьей в общем зачете стала команда Ирландии с 28 очками.