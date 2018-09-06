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Грузия обыграла Казахстан в первом матче в истории Лиги наций
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Грузия обыграла Казахстан в первом матче в истории Лиги наций 

Чемпионат.com + ещё 32 2 часа назад
Фото: соцсети
Сборная Грузии одержала победу над Казахстаном в первом матче в истории Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 69-й минуте полузащитник Георгий Чакветадзе открыл счёт в матче, а спустя пять минут защитник хозяев Сергей Малый забил в собственные ворота.
Грузия и Казахстан выступают в первой группе Лиги D, их соперниками также являются команды Латвии и Андорры, которые сыграют между собой сегодня (начало — в 21:45 мск). В следующем туре Лиги наций Казахстан 10 сентября сыграет в гостях с Андоррой, а Грузия 9 сентября примет Латвию.
«Цирк разъехался, а клоуны остались». Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко объяснил в нашем телеграм-канале, почему он не верит в сборную России в Лиге наций.
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