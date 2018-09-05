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Сборная Словакии разгромила команду Дании в товарищеском матче
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Сборная Словакии разгромила команду Дании в товарищеском матче 

Газета.Ru + ещё 7 40 минут назад
Фото: goal.com
Сборная Словакии нанесла разгромное поражение команде Дании в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Трнаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Адам Немец и Альберт Русняк, также мяч в свои ворота забил датский полузащитник Адам Фогт.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Трабзон на встречу в рамках Лиги наций против Турции.
Футбол. Товарищеские матчи Словакия — Дания — 3:0 Голы: 1:0 — Немец, 11; 2:0 — Русняк, 37; 3:0 — Фогт, 79 (автогол)
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