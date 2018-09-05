Сборная Словакии разгромила команду Дании в товарищеском матче

Сборная Словакии нанесла разгромное поражение команде Дании в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Трнаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Адам Немец Альберт Русняк , также мяч в свои ворота забил датский полузащитник Адам Фогт.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Трабзон на встречу в рамках Лиги наций против Турции.

Футбол. Товарищеские матчи Словакия — Дания — 3:0 Голы: 1:0 — Немец, 11; 2:0 — Русняк, 37; 3:0 — Фогт, 79 (автогол)