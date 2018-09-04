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«Казахский Месси»: как сборная Казахстана готовится к матчу с Грузией
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«Казахский Месси»: как сборная Казахстана готовится к матчу с Грузией 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Национальная сборная Казахстана по футболу провела открытую тренировку перед началом нового турнира — Лиги Наций УЕФА. Смотрите на видео Sputnik Казахстан, как футболисты готовятся к домашней игре с Грузией
Стартовый матч Лиги Наций УЕФА между сборными Казахстана и Грузии пройдет 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».
На стартовые игры Лиги Наций был вызван «надежда казахстанского футбола», 18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет (ФК «Уфа»), которого в России прозвали «казахским Месси». Он — единственный футболист в сборной, играющий в чемпионате за пределами Казахстана.
Лига Наций — это новый турнир сборных стран-членов УЕФА, который призван заменить собой товарищеские матчи сборных. После жеребьевки группового этапа турнира Казахстан попал в низший, четвертый дивизион с Латвией, Грузией и Андоррой. Турнир даст аутсайдерам квалификации шанс пробиться на Евро-2020.
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