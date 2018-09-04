ФРР: Дзюба усилил сборную России по регби перед этапом чемпионата Европы

«Ещё одна встреча. Дзюбиньо — хороший парень», — написал в своём «инстаграме» Остроушко.

«Мужская сборная России по регби-7 перед этапом чемпионата Европы, который пройдёт в Польше 8-9 сентября, усилилась именитым новичком», — говорится в «инстаграме» Федерации регби России.

На четвёртом этапе чемпионата Европы в Польше сборная России сыграет в группе В вместе со сборными Уэльса, Германии и Польши.