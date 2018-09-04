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ФРР: Дзюба усилил сборную России по регби перед этапом чемпионата Европы
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ФРР: Дзюба усилил сборную России по регби перед этапом чемпионата Европы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российские регбисты Рамиль Гайсин и Владимир Остроушко на сборе в Новогорске сфотографировались с нападающим футбольной сборной России Артёмом Дзюбой.
«Ещё одна встреча. Дзюбиньо — хороший парень», — написал в своём «инстаграме» Остроушко.
«Мужская сборная России по регби-7 перед этапом чемпионата Европы, который пройдёт в Польше 8-9 сентября, усилилась именитым новичком», — говорится в «инстаграме» Федерации регби России.
Состав мужской сборной России по регби-7 на сборе в Новогорске: Герман Давыдов («ВВА-Подмосковье»), Виталий Живатов («ВВА-Подмосковье»), Патрис Пеки («ВВА-Подмосковье»), Владислав Созонов («ВВА-Подмосковье»), Сергей Янюшкин («ВВА-Подмосковье»), Владимир Аксёнов («Кубань»), Алексей Капалин («Кубань»), Владислав Лазаренко («Кубань»), Владимир Остроушко («Кубань»), Роман Рощин («Кубань»), Игорь Галиновский («Красный Яр»), Иван Овчинников («Красный Яр»), Дмитрий Сухин («Красный Яр»), Рамиль Гайсин («Енисей-СТМ»).
На четвёртом этапе чемпионата Европы в Польше сборная России сыграет в группе В вместе со сборными Уэльса, Германии и Польши.
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