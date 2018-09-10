Дзюба — партнёрам по сборной России: парни, я с вами! Биться до конца!

Нападающий сборной России Артём Дзюба в социальной сети обратился к партнёрам по национальной команде перед товарищеским матчем со сборной Чехии. В понедельник, 10 сентября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между сборными России и Чехии. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Парни, я с вами! Биться до конца!», — написал игрок в «инстаграме».

Напомним, что нападающий «Зенита» из-за дискомфорта в области поясницы покинул расположение сборной России после матча Лиги наций с Турцией (2:1), в котором он забил один мяч.

Всего команды встречались друг с другом три раза: в 1996 году в матче группового этапа чемпионата Европы Россия и Чехия сыграли вничью со счётом 3:3, в 2012 году россияне победили со счётом 4:1 в матче группового этапа чемпионата Европы, а в 2016-м чехи одержали победу в товарищеском матче — 2:1.