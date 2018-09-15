Россия проиграла сборной Бельгии в Кубке Европы 3x3

Сегодня, 15 сентября, в Бухаресте (Румыния) сборная России по баскетболу 3x3 провела первый поединок на Кубке Европы. Россияне провели поединок с командой Бельгии и уступили со счётом 15:16. Уже вечером Россия проведёт встречу с Польшей.

В Кубке Европы принимает участие 12 команд, участники в соответствии с рейтингом распределены по четырём тройкам. Из каждой группы в плей-офф выходят по две лучшие команды. Сборная России выступае в группе D. В случае выхода в четвертьфинальную стадию россияне встретятся там с представителем группы B (Словения, Франция, Швейцария).

Отметим, что Кубок Европы проходит и среди женских сборных, но в этом году Россия представлена на турнире лишь мужской баскетбольной командой.

Россия — Бельгия — 15:16.