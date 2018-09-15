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Россия проиграла сборной Бельгии в Кубке Европы 3x3
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Россия проиграла сборной Бельгии в Кубке Европы 3x3 

Чемпионат.com + ещё 47 34 минуты назад
Фото: The Challenger
Сегодня, 15 сентября, в Бухаресте (Румыния) сборная России по баскетболу 3x3 провела первый поединок на Кубке Европы. Россияне провели поединок с командой Бельгии и уступили со счётом 15:16. Уже вечером Россия проведёт встречу с Польшей.
В Кубке Европы принимает участие 12 команд, участники в соответствии с рейтингом распределены по четырём тройкам. Из каждой группы в плей-офф выходят по две лучшие команды. Сборная России выступае в группе D. В случае выхода в четвертьфинальную стадию россияне встретятся там с представителем группы B (Словения, Франция, Швейцария).
Отметим, что Кубок Европы проходит и среди женских сборных, но в этом году Россия представлена на турнире лишь мужской баскетбольной командой.
Россия — Бельгия — 15:16.
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