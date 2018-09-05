Вратарь Маркус Беттинелли вызван в сборную Англии

Вратарь «Фулхэма» Маркус Беттинелли получил вызов в сборную Англии и прибыл в расположение команды. Англичане готовятся к матчам со сборной Испании и Швейцарии.

8 сентября сборная Англии сыграет с испанцами в Лиге наций. Встреча пройдет в Лондоне. 11 сентября англичане в Лестере проведут товарищеский матч со сборной Швейцарии. Главный тренер Гарет Саутгейт пригласил в команду несколько новобранцев, в том числе и двух вратарей. 29-летний Алекс Маккарти из «Саутгемптона» присутствует на сборе с самого начала, 26-летний Маркус Беттинелли ("Фулхэм") присоединился к англичанам уже в процессе подготовки.

Голкипер «Фулхэма» Беттинелли сыграл лишь два матча в премьер-лиге, однако произвел впечатление на Саутгейта и получил вызов в команду. На счету Маркуса один матч за молодежную сборную Англии. Беттинелли станет вторым этническим итальянцем в воротах сборной Англии. Первым был чемпион мира 1966 года Питер Бонетти из «Челси».