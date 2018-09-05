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Вратарь Маркус Беттинелли вызван в сборную Англии
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Вратарь Маркус Беттинелли вызван в сборную Англии 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь «Фулхэма» Маркус Беттинелли получил вызов в сборную Англии и прибыл в расположение команды. Англичане готовятся к матчам со сборной Испании и Швейцарии.
8 сентября сборная Англии сыграет с испанцами в Лиге наций. Встреча пройдет в Лондоне. 11 сентября англичане в Лестере проведут товарищеский матч со сборной Швейцарии. Главный тренер Гарет Саутгейт пригласил в команду несколько новобранцев, в том числе и двух вратарей. 29-летний Алекс Маккарти из «Саутгемптона» присутствует на сборе с самого начала, 26-летний Маркус Беттинелли ("Фулхэм") присоединился к англичанам уже в процессе подготовки.
Голкипер «Фулхэма» Беттинелли сыграл лишь два матча в премьер-лиге, однако произвел впечатление на Саутгейта и получил вызов в команду. На счету Маркуса один матч за молодежную сборную Англии. Беттинелли станет вторым этническим итальянцем в воротах сборной Англии. Первым был чемпион мира 1966 года Питер Бонетти из «Челси».
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