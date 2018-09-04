РФС примет решение по тренеру женской сборной не раньше декабря 

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский футбольный союз (РФС) примет решение по главному тренеру женской сборной России после ноября. Об этом ТАСС сообщила главный тренер женской национальной команды Елена Фомина.
"Я не могу принимать решение за всех. Мы уже переговорили с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым. По итогам беседы было обозначено, что октябрь-ноябрь я продолжаю работу, после чего наступит определенное понимание", — сказала Фомина.
Во вторник женская сборная России по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан-Арена». Сборная России ранее уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет во Франции с 1 по 30 июня. Россиянки набрали 13 очков в восьми матчах и заняли третье место в группе 1, первой стала сборная Англии (22 очка), второй — команда Уэльса (17).
Сборная России два раза принимала участие в финальной части женских чемпионатов мира, которые проводятся с 1991 года. В 1999 и 2003 годах россиянки доходили до четвертьфинала турнира. Последний раз сборная России играла на крупном турнире в 2017 году, квалифицировавшись в финальную часть чемпионата Европы, где заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.