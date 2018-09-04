РФС примет решение по тренеру женской сборной не раньше декабря

"Я не могу принимать решение за всех. Мы уже переговорили с исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым . По итогам беседы было обозначено, что октябрь-ноябрь я продолжаю работу, после чего наступит определенное понимание", — сказала Фомина.

Во вторник женская сборная России по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча прошла в Москве на стадионе «Сапсан-Арена». Сборная России ранее уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет во Франции с 1 по 30 июня. Россиянки набрали 13 очков в восьми матчах и заняли третье место в группе 1, первой стала сборная Англии (22 очка), второй — команда Уэльса (17).

Сборная России два раза принимала участие в финальной части женских чемпионатов мира, которые проводятся с 1991 года. В 1999 и 2003 годах россиянки доходили до четвертьфинала турнира. Последний раз сборная России играла на крупном турнире в 2017 году, квалифицировавшись в финальную часть чемпионата Европы, где заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.