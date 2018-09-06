Черчесов: логично, что Дзюба капитан, он самый опытный игрок сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги наций с Турцией, который состоится завтра, 7 сентября, в Трабзоне.

«Успели ли мы соскучиться по эмоциям от игры? Мы привыкли к ритму, настрой тот же, что и был, мы готовимся и хотим хорошо играть, ничего не изменилось.

Как изучали сборную Турции? Мирча Луческу — опытный тренер, мы не знаем, кто будет играть. Важно скорее, какая система у соперника.