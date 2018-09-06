Черчесов: логично, что Дзюба капитан, он самый опытный игрок сборной 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги наций с Турцией, который состоится завтра, 7 сентября, в Трабзоне.
«Успели ли мы соскучиться по эмоциям от игры? Мы привыкли к ритму, настрой тот же, что и был, мы готовимся и хотим хорошо играть, ничего не изменилось.
Как изучали сборную Турции? Мирча Луческу — опытный тренер, мы не знаем, кто будет играть. Важно скорее, какая система у соперника.
Что касается Дзюбы, это логично, что он капитан. У нас Игоря Акинфеева сейчас нет, Смолова тоже, Самедов приостановил выступление за сборную. Артём — самый опытный футболист команды и заслуживает выводить её как капитан», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.