Шевченко: «Задача у сборной Украины одна — попасть на чемпионат Европы»

Рулевой сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матчей с командами Чехии и Словакии в Лиге наций.

"График непростой, практически нет времени для работы с игроками. Завтра команда уже улетает, полтора часа лететь, потом два часа на автобусе. Играем вечером, значит утром после матча уже отлетаем. Напряженный период, разговаривал об этом с игроками. Очень хорошо, что сезон только начался, игроки не уставшие.

Задача стоит выйти из группы, чтобы в дальнейшем была возможность попасть на чемпионат Европы. И в Лиге наций, и в отборе на ЧЕ стоит одна и та же задача — попасть на чемпионат Европы. Лига Наций дает один из таких шансов.

Конечно, зрителей будет не хватать в игре со Словакией. Очень жалко. Но для нас главная задача сейчас — подготовиться к матчу с Чехией, не думать о матче со Словакией. Несмотря на то, что Чехия не пробилась на ЧМ, это хорошая команда. Она может варьировать тактические схемы. Нас ждет непростой матч", — сказал Шевченко.

Сборная Украины стартует в Лиге наций гостевым матчем с командой Чехии 6 сентября, а спустя три дня во Львове примет Словакию.