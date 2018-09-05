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Сборная России отправилась в Турцию на матч Лиги наций
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Сборная России отправилась в Турцию на матч Лиги наций 

Газета.Ru + ещё 21 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России вылетела в Трабзон на первую встречу Лиги наций против Турции, сообщает Sport24.
На последней тренировке, которая прошла в Новогорске, принимали участие все футболисты национальной команды.
Встреча между сборными России и Турции пройдет в Трабзоне 7 сентября на стадионе «Шенола Гюнеша».
10 сентября в Ростове-на-Дону российская национальная команда сыграет с Чехией.
Ранее главный тренер сборной Турции и экс-наставник петербургского "Зенита" Мирча Луческу рассказал, как он планирует остановить форварда сборной России Артема Дзюбу.
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