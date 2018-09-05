Ещё
Елена Данилова сделала дубль за сборную и перекрыла прошлогодний результат по голам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Данилова сделала дубль за сборную и перекрыла прошлогодний результат по голам 

62info.ru 53 минуты назад
Фото: 62info.ru
На 13-й минуте форвард открыла счёт, в подкате замкнув прострел экс-«десантницы» Марины Фёдоровой.
Через пять минут она реализовала пенальти.
Сборная не вышла в финальную часть, заняв третье место в группе. Рязанская футболистка сыграла во всех восьми матчах и отличилась шесть раз. «Мне с Англией понравился мяч: приятно забивать такой сильной команде. Остальные голы были посредственными», — призналась она.
В текущем сезоне на счету Даниловой теперь 22 мяча в 27 матчах за клуб и сборную. В прошлом году она забила 20 раз.
Напомним, 12 сентября «Рязань-ВДВ» проведёт домашний матч Лиги чемпионов.
62info.ru: последние новости
ХК «Рязань» поручили выйти в плей-офф, возрождение «молодёжки» отложили на год Рязанские инженеры, выигравшие шоу НТВ, вновь поборются за многомиллионный грант ЦСКА заявил травмированного рязанского футболиста на Лигу чемпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото28
На форме сборной Украины появилась двусмысленная надпись92
«Очень жестко»: во что превратилась сборная после ЧМ4
Ковальчук получил новую должность2
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение