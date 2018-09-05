Елена Данилова сделала дубль за сборную и перекрыла прошлогодний результат по голам

На 13-й минуте форвард открыла счёт, в подкате замкнув прострел экс-«десантницы» Марины Фёдоровой

Через пять минут она реализовала пенальти.

Сборная не вышла в финальную часть, заняв третье место в группе. Рязанская футболистка сыграла во всех восьми матчах и отличилась шесть раз. «Мне с Англией понравился мяч: приятно забивать такой сильной команде. Остальные голы были посредственными», — призналась она.

В текущем сезоне на счету Даниловой теперь 22 мяча в 27 матчах за клуб и сборную. В прошлом году она забила 20 раз.

Напомним, 12 сентября «Рязань-ВДВ» проведёт домашний матч Лиги чемпионов.