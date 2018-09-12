Ещё
Сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче 

Газета.Ru + ещё 89 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Англии по футболу обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Игра проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась победой англичан со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал 20-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, замкнувший передачу защитника Кайла Уолкера.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии разгромно проиграла Испании.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Швейцария — 1:0 Голы: 1:0 — Рашфорд, 54.
Газета.Ru: последние новости
Форвард сборной России считает игру на удержание "неправильной тенденцией" Сборная Аргентины обыграла Гватемалу в товарищеском матче Гол Неймара принес сборной Бразилии победу над США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве260
«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки
«Ушатай Хабиба»: Макгрегора призвали выйти на бой под Крида
Терри в «Спартаке»: визу оформил, но денег не хватает1
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой108
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение