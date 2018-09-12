Сборная Англии минимально обыграла Швейцарию в товарищеском матче 

Сборная Англии по футболу обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Игра проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась победой англичан со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на свой счет записал 20-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, замкнувший передачу защитника Кайла Уолкера.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии разгромно проиграла Испании.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Швейцария — 1:0 Голы: 1:0 — Рашфорд, 54.