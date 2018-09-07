Ещё
Голландцы обыграли команду Перу в прощальном матче Уэсли Снейдера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голландцы обыграли команду Перу в прощальном матче Уэсли Снейдера 

Вести.Ru + ещё 13 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Известный голландский полузащитник Уэсли Снейдер провел прощальный матч за сборную Нидерландов. В четверг, 6 сентября, голландцы в Амстердаме принимали команду Перу и одержали волевую победу со счетом 2:1.
В составе гостей счет на 13-й минуте открыл Педро Акино (13-я). Сборная Нидерландов ответила двумя мячами в исполнении Мемфиса Депая (60-я и 83-я минуты). 34-летний Снейдер, который является рекордсменом команды по проведенным матчам (134), вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на экс-полузащитника московского "Спартака" Куинси Промеса.
В составе национальной команды Снейдер становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.
Вести.Ru: последние новости
Грузия обыграла Казахстан в первом матче в истории Лиги наций Бернарду Силва: "С Роналду сборная Португалии сильнее, но и без него умеет играть" Юрий Газинский: "Сами подняли планку, надо удержать"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня дважды пырнули ножом»3
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток41
Ученица Тутберидзе превзошла всех19
«Просто разминка»: ученица Тутберидзе произвела фурор
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение