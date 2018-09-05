Прогноз на матч Казахстан — Грузия: ждёт ли успех грузин в Астане

Казахстан — Грузия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 17:00 мск).

В первом туре Лиги наций друг против друга сыграют фавориты первой группы Лиги D — сборная Казахстана в родных стенах сыграет со сборной Грузии. Основным претендентом на повышение в классе считают грузин, но казахстанцы могут выровнять шансы, если победят сегодня. Букмекеры считают, что шансы на победу каждой из команд в этой встрече примерно равны.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.66, X — 3.14, П2 — 2.97. ТБ 2,5 — 2.63, ТМ 2,5 — 1.55.

Сборная Казахстана

Казахстанская сборная здорово начала отборочный цикл к ЧМ-2018, сыграв вничью с командой Польши (2:2), но всё в итоге закончилось полным провалом — ни одной победы, 3 набранных очка и последнее место в своём секстете. Конечно, не такого ожидала местная федерация. В марте 2018-го года на пост главного тренера был назначен болгарин Станимир Стойлов , который добился больших успехов с "Астаной" за 4 года, и теперь казахстанцы надеются, что он сможет поднять и сборную. И первые матчи с ним окрыляют — казахстанцы в этом году смогли обыграть команды Венгрии (3:2) и Азербайджана (3:0), проиграв только Болгарии (1:2), да и то пропустив решающий гол на последних секундах встречи.

Сборная Грузии

Грузинской сборной также, мягко говоря, нечем похвастаться в прошлом отборочном цикле — она тоже не смогла выиграть ни одного матча, хотя проиграла лишь половину своих встреч, 5 раз сыграв вничью, что позволило занять в группе предпоследнее место — вышел сборной Молдовы. Тем не менее в Грузии продолжают доверять словаку Владимиру Вайссу , который возглавил сборную в марте 2016-го года. В этом году грузины добыли 3 победы кряду в товарищеских матчах, обыграв команды Литвы (4:0), Эстонии (2:0) и Мальты (1:0), но проиграли стремительно прогрессирующей сборной Лихтенштейна (0:1).

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет в прямом эфире дебютный матч Лиги наций УЕФА, начиная с 16:50 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Казахстана на данный момент имеет абсолютное равенство со сборной Грузии по статистике личных встреч: +1=2-1, разница мячей — 3:3. В официальных матчах эти команды ранее встречались только в отборе к Евро-2006, и тогда казахстанцы дома проиграли 1:2, а в Тбилиси была зафиксирована ничья 0:0.

Интересные факты

Сборная Казахстана проиграла лишь однажды в последних четырёх матчах (+2=1-1, 8:5);

Сборная Казахстана выиграла лишь 1 домашних матч из последних 12-ти (+1=5-6, 10:19);

Сборная Казахстана забивала в каждом из пяти последних матчей (+2=1-2, 9:8);

Сборная Грузии проиграла лишь однажды в последних шести матчах (+4=1-1, 10:3);

Сборная Грузии имеет 8-матчевую безвыигрышную серию в выездных матчах (+0=4-4, 6:10).