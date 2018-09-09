Ещё
Юношеская сборная России заняла третье место на мемориале Гранаткина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юношеская сборная России заняла третье место на мемориале Гранаткина 

Чемпионат.com + ещё 9 30 минут назад
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) в Санкт-Петербурге обыграла Литву в матче за третье место на мемориале Гранаткина-2018. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Петровский», завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян.
Мемориал Гранаткина—2018, матч за третье место
Россия — Литва — 2:0 (1:0) Голы: Агаларов, 33 (1:0). Халназаров, 86 (2:0). Россия: Зириков, Маслов, Михайлов, Зорин, Цесь, Черников, Москвичев, Халназаров, Янов (Великородный, 64), Тарасов (Радостев, 46), Агаларов. Литва: Чепулис, Моцкус, Армалас (Буткус, 43), Гражиунас, Раулинаитис, Паура, Баневичиус (Должников, 46) Уткус, Кодз (Варейка, 46), Зубаускас (Урба, 73), Бичкус (Анисас, 46). Удаления: Раулинаитис, 68. Уткус, 75. Черников, 90+1.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Дании одолеет Уэльс в матче Лиги наций, считают эксперты Украина – Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 Черчесов: мы стоим под флагом и гимном, поэтому игра с Чехией будет от ножа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла68
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве72
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной30
Судьба Медведевой в России предопределена58
«С такими бедрами она нам не нужна»8
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение