Юношеская сборная России заняла третье место на мемориале Гранаткина

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) в Санкт-Петербурге обыграла Литву в матче за третье место на мемориале Гранаткина-2018. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Петровский», завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян.

Мемориал Гранаткина—2018, матч за третье место

Россия — Литва — 2:0 (1:0) Голы: Агаларов, 33 (1:0). Халназаров, 86 (2:0). Россия: Зириков, Маслов, Михайлов, Зорин, Цесь, Черников, Москвичев, Халназаров, Янов (Великородный, 64), Тарасов (Радостев, 46), Агаларов. Литва: Чепулис, Моцкус, Армалас (Буткус, 43), Гражиунас, Раулинаитис, Паура, Баневичиус (Должников, 46) Уткус, Кодз (Варейка, 46), Зубаускас (Урба, 73), Бичкус (Анисас, 46). Удаления: Раулинаитис, 68. Уткус, 75. Черников, 90+1.