Прогноз на матч Армения — Лихтенштейн: вернёт ли Минасян армян к былым вершинам

Армения — Лихтенштейн. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (06.09.2018, 19:00 мск).

Лига наций, наконец, подарив нам возможность понаблюдать за баталиями сборных, обычно присутствовавших в последней корзине в отборочных циклах, из-за чего мы почти всегда считали их аутсайдерами, но теперь появилась возможность выяснить, кто же из слабейших сильнее. Сборные Армении и Лихтенштейна встретятся впервые в истории. Букмекеры перед этой встречей видят большим фаворитом армян.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.162, X — 8.70, П2 — 18.00. ТБ 2,5 — 1.55, ТМ 2,5 — 2.65.

Сборная Армении

Сборная Армении слабовато провела отборочный цикл к чемпионату мира 2018-го года, набрав в своей группе 7 очков. Хотя это позволило ей по крайней мере не занять последнее место, опередив сборную Казахстана. В марте этого года команда Артура Петросяна слабо сыграла два контрольных домашних поединка, сыграв вничью с Эстонией (0:0) и проиграв Литве (0:1), после чего главный тренер был отправлен в отставку. На его место вернулся Вардан Минасян , с которым связаны выдающиеся успехи армянской сборной в отборе на Евро-2012, когда лишь ужасное судейство не дало ей шанса попасть в стыковые матчи. Но первые два матча после возвращения Минасяна армяне выиграть не смогли, сыграв вничью с Мальтой (1:1) и Молдовой (0:0).

Сборная Лихтенштейна

Сборная Лихтенштейна на данный момент остаётся одной из слабейших европейских сборных, опережая в рейтинге ФИФА только команды Мальты, Гибралтара и Сан-Марино. В отборе на ЧМ-2018 лихтенштейнцы проиграли все 10 своих матчей, забив лишь 1 гол, пропустив при этом 39. Тем не менее сборную продолжил возглавлять австриец Рене Паурич, который работает с ней с 2012-го года. В декабре 2017-го года команда Лихтенштейна добыла свою первую победу за более чем 2,5 года, обыграв команду Катара (2:1). В этом году команда Паурича проиграла сборным Андорры (0:1) и Фарерских островов (0:3).

Где смотреть матч

В 18:55 по московскому времени телеканал «Матч! Футбол 1» начнёт прямую трансляцию матча между сборными Армении и Лихтенштейна. Текстовая трансляция этого поединка состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Армении и Лихтенштейна ранее друг с другом не играли.

Интересные факты

Сборная Армении имеет 4-матчевую безвыигрышную серию, забив в них всего 1 гол (+0=3-1, 1:2);

Сборная Армении проиграла лишь 1 домашний матч из последних шести (+2=3-1, 8:5);

Сборная Лихтенштейна выиграла всего 1 раз за последние 3,5 года (+1=3-20, 7:75).