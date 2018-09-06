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Роман Абросимов: Нехарактерный для «Ак Барса» матч
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Роман Абросимов: Нехарактерный для «Ак Барса» матч 

Советский спорт 25 минут назад
Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов — о поражении от «Витязя» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Что сегодня не получилось? — У нас было очень много моментов, надо было забивать, конечно, — приводит слова Абросимова официальный сайт «Ак Барса».
— Была очень открытая игра — атака туда-атака сюда. Нехарактерный для «Ак Барса» матч. — «Витязь» — такая команда, они бегут активно, поэтому получается такая игра: и в те ворота, и в эти. Обе команды хотели забить.
— Забитый гол дал положительные заряд? — Конечно, каждый гол — это хорошие эмоции. Надо стараться и дальше, но самое главное — в обороне правильно играть. Плохо, что команда проиграла, так было бы намного приятнее.
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