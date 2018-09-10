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Манчини еще не создал идеальную сборную Италии
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Манчини еще не создал идеальную сборную Италии 

Газета.Ru + ещё 34 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Рулевой сборной Италии Роберто Манчини заявил, что еще не создал ту команду, которую хотели бы видеть болельщики, сообщает Sport24.
"Не знаю, кто сыграет с Португалией, еще буду думать об этом. Будет несколько замен по сравнению с предыдущей игрой. Сейчас команда не на пике формы. Со временем мы найдем правильный состав, нужно лишь немного терпения. Пока же сборной Италии, которую мы хотим видеть, еще не существует. Надеемся, что сможем построить ее в ближайшем будущем", — цитирует Манчини Football Italia.
В матче первого тура Лиги наций итальянцы дома сыграли вничью с Польшей — 1:1. В рамках второго тура команда Манчини на выезде встретится с Португалией.
Ранее сборная Болгарии одолела Норвегию в матче второго тура Лиги наций УЕФА.
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