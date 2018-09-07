Прогноз на матч Румыния — Черногория: продолжит ли команда Контры победную серию

Румыния — Черногория. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (07.09.2018, 21:45 мск).

Сборные Румынии и Черногории встретятся между собой в рамках Лиги наций УЕФА на 15-тысячном стадионе в городе Плоешти. Обе команды намерены навязать конкуренцию сборной Сербии, которая считается фаворитом четвёртой группы в Лиге C, поэтому важно начать турнир с победы. Букмекеры в этой встрече видят фаворитом румын.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.74, X — 3.54, П2 — 5.95. ТБ 2,5 — 2.47, ТМ 2,5 — 1.61.

Сборная Румынии

Румынская сборная слабовато выступила в отборе на ЧМ-2018, заняв в своей группе только четвёртое место, опередив лишь команды Армении и Казахстана. Осенью 2017-го года с поста главного тренера был уволен немец Кристоф Даум , и его место занял молодой Космин Контра , который через два месяца после своего назначения отпраздновал 42-летие. Интересно, что Даума уволили как раз после поражения от Черногории. При контре румыны преобразились, уверенно обыграв в концовке отбора Казахстан (3:1) и сыграв вничью в гостях с Данией. Далее в товарищеском матче была обыграна Турция (0:2), а вот с Голландией (0:3) справиться не удалось. В этом году «жёлтые» выиграли все 4 своих контрольных матча — у Израиля (2:1), Швеции (1:0), Чили (3:2) и Финляндии (2:0).

Сборная Черногории

Сборная Черногории продолжает держаться достаточно близко к попаданию в стыковые матчи за право играть на большом турнире, но никак не удаётся. В предпоследнем туре отбора на ЧМ-2018 у черногорцев и датчан было равное количество очков, но балканцы проиграли дома скандинавам 0:1, потеряв шансы на продолжение борьбы «Храбрых соколов» продолжает возглавлять Любиша Тумбакович, который начал подтягивать в команду молодых игроков. Но в 2018-м году результаты черногорцев неважные — ни одной победы не добыто. Сперва были три ничьи — с Кипром (0:0), Турцией (2:2) и Боснией (0:0), а в начале июня сборная Черногории уступила Словении.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча между сборными Румынии и Черногории будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1», начиная с 21:35 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Впервые сборные Румынии и Черногории встретились между собой в товарищеском матче в 2009-м году, и тогда румыны легко разгромили балканцев 4:0. После этого команды уже играли друг против друга в отборе на ЧМ-2018 — в Румынии встреча завершилась вничью 1:1, а вот у себя дома черногорцы выиграли 1:0, причём в обоих матчах за «храбрых соколов» забивал Стеван Йоветич

Интересные факты

Сборная Румынии имеет 4-матчевую победную серию (+4=0-0, 8:3);

Сборная Румынии выиграла 6 домашних матчей из последних семи (+6=0-1, 12:6);

Сборная Черногории имеет 6-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-3, 4:9);

Последние два выездных матча сборной Черногории закончились вничью 0:0;

Нападающий сборной Черногории забивал в двух предыдущих матчах со сборной Румынии.