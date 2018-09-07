Тренер сборной Хорватии не ждал от команды хорошего футбола

"Я не ждал очень хорошего футбола от своей команды. Это была первая игра после финала чемпионата мира. Предполагали, что так и будет.

Португалия — очень быстрая команда. Сегодня мы готовились к отбору на чемпионат Европы. Во втором тайме мы надежно стояли в защите, но в атаке были беспомощны. Против Испании должны сыграть лучше", — приводит слова специалиста Goal.

Матч с Испанией Хорватия сыграет 11 сентября.

Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть команду Португалии без Роналду.