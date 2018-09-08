Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций 

Сборная России на выезде оказалась сильнее национальной команды Турции в первом матче группового этапа Лиги наций, одержав победу со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».
Россияне первыми вышли вперед, открыв счет на 13-й минуте точным ударом полузащитника Дениса Черышева. В концовке первого отрезка игры турки сравняли счет, благодаря усилиям форварда Сердара Азиза.
Во втором тайме нападающий и капитан сборной Артем Дзюба вновь вывел российскую сборную вперед, установив тем самым окончательный счет встречи.
Благодаря этой победе Россия возглавила свою группу в Лиге наций. Помимо российской и турецкой сборной в группе оказалась команда Швеции, которая сыграет с Турцией 10 сентября.
Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сборная России обратилась к болельщикам перед стартом Лиги наций.