Горбок пропустит чемпионат мира-2019

Левый полусредний сборной России по гандболу Сергей Горбок пропустит чемпионат мира-2019 из-за травмы, информирует официальный сайт Федерации гандбола России. У 35-летнего спортсмена диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

— Это произошло за минуту до окончания тренировки, — цитирует официальный сайт Федерации гандбола России слова Горбока. — Обычная ситуация, мы разыгрывали комбинацию, никакого контакта не было, и тут…Видимо, под конец занятия мышцы устали, поэтому не выдержали нагрузки. Сначала думал, что «полетел» мениск или повредил боковые связки. Но нет, врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Чемпионат мира по гандболу пройдет с 9 по 27 января в Германии и Дании. На групповом этапе турнира российские гандболисты встретятся со сборными Франции, Германии, Сербии, Бразилии и Республики Корея.

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