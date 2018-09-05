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Алексей Макаров и Борис Никоноров вернулись в состав сборной России на Суперфинал Евролиги-2018
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Алексей Макаров и Борис Никоноров вернулись в состав сборной России на Суперфинал Евролиги-2018 

Российский стадион 5 сентября 2018
Фото: Российский стадион
Тренерский штаб сборной России определился с составом команды для участия в Суперфинале Евролиги, который пройдёт в итальянском Альгеро с 6 по 9 сентября. В заявку национальной команды попали 12 человек, шесть из которых представляют «Кристалл», ещё четырёх игроков в сборную делегировал "Спартак", двух — «Локомотив». Стоит отметить, что в состав сборной вернулись Алексей Макаров и Борис Никоноров, пропускавшие этап Евролиги в Варнемюнде, а также Алексей Павленко, в 2018 году не игравший за сборную России в официальных матчах.
На групповом этапе Суперфинала сборная России сыграет с командами Украины, Белоруссии и Италии.
Евролига-2018. Суперфинал. Альгеро, Италия
Состав сборной России
вратари: Максим Чужков, Иван Островский (оба — «Кристалл»);
полевые игроки: Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Андрей Новиков, Фёдор Земсков, Алексей Макаров, Алексей Павленко (все — «Спартак»), Антон Шкарин, Борис Никоноров (оба — «Локомотив»).
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