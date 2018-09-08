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Кейну вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру ЧМ-2018
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Кейну вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру ЧМ-2018 

Чемпионат.com + ещё 13 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед началом матча Лиги наций с командой Испании получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата мира–2018. Награду вручил главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт.
На чемпионате мира в России Кейн забил 6 мячей. В матче первого тура группового этапа, с Тунисом, он сделал дубль, в игре второго тура, с Панамой, оформил хет-трик и ещё один мяч отправил в 1/8 финала мирового первенства в ворота сборной Колумбии.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Роб ван де Вен.
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