Кейну вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед началом матча Лиги наций с командой Испании получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата мира–2018. Награду вручил главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт

На чемпионате мира в России Кейн забил 6 мячей. В матче первого тура группового этапа, с Тунисом, он сделал дубль, в игре второго тура, с Панамой, оформил хет-трик и ещё один мяч отправил в 1/8 финала мирового первенства в ворота сборной Колумбии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Роб ван де Вен.