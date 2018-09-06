Сборная России выиграла пятый матч подряд на ЧЕ U19 среди девушек в Албании

Сборная России среди девушек не старше 19 лет в пятом туре группового этапа чемпионата Европы в Албании разгромила команду Германии со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала Оксана Якушина, набравшая 11 очков.

Подопечные Александра Карикова одержали пятую победу кряду. Ранее россиянки победили сборные Сербии, Франции, Турции и Словакии. Сборная России заняла первое место в группе и в полуфинале встретится с командой Польши. За вторую путёвку в финал поспорят команды Италии и Турции.

Полуфиналы пойдут в субботу, 8 сентября, а финал и матч за третье место запланированы на воскресенье.

Девушки. Чемпионат Европы U19. Тирана, Албания

Группа II. 5-й тур Россия — Германия — 3:0 (25:16, 25:19, 25:14).