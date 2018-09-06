Дубль Депая принёс Нидерландам победу над Перу, Австрия обыграла Швецию

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе « Йохан Кройф Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте Педро Акино открыл счёт, результативную передачу записал на свой счёт игрок «Краснодара» Кристиан Куэва . В середине второго тайма Мемфис Депай сравнял счёт, а на 83-й минуте оформил дубль и принёс голландцам победу.

В параллельном товарищеском матче Австрия дома победила Швецию — 2:0. На 11-й минуте Филип Хеландер забил в свои ворота, а во втором тайме Давид Алаба закрепил победу хозяев.

Напомним, сборные Нидерландов и Австрии не принимали участия в ЧМ-2018, команда Перу не смогла преодолеть групповой этап турнира, а шведы дошли до 1/4 финала.